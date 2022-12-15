Karaman'da çoban köpeği evinin önündeki kadına saldırdı

Evinin önünde komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısında yaralanan 52 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karaman'da merkeze bağlı Burunoba köyünde 52 yaşındaki Zülfiye Akbulut, evinin önünde, komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Akbulut'un yardım çığlıkları duyan çevredekiler taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbulut ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.