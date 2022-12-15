Petrol
82.1
-0.73%
Euro
19.8096
-0.45%
Dolar
18.6452
0.12%
Altın
1.066
-1.44%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
328.093
-5.30%
BTXN Coin
5.23
-1.13%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Karaman'da çoban köpeği evinin önündeki kadına saldırdı

    Evinin önünde komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısında yaralanan 52 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
    • 15.12.2022 - 21:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da çoban köpeği evinin önündeki kadına saldırdı

    Karaman'da merkeze bağlı Burunoba köyünde 52 yaşındaki Zülfiye Akbulut, evinin önünde, komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

    Akbulut'un yardım çığlıkları duyan çevredekiler taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

    Hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbulut ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Karaman da çoban köpeği evinin önündeki kadına saldırdı #1


    Skoda Octavia aralık ayı güncel fiyat listesi
    Otomobil

    Skoda Octavia aralık ayı güncel fiyat listesi

    Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
    Gündem

    Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir