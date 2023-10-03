Karaman'da çocuk odasındaki hasır yastıklar tutuşarak yandı
İHA

Karaman'ın Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda hareketli dakikalar yaşandı.

Çocuk odasındaki hasır yastıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı.

Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi etkilendi

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Çıkan yangını söndürmeye çalışırken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Maddi hasarın yaşandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da çocuk odasında yangın
Karaman'da çocuk odasında yangın

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)