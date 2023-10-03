Karaman'da çocuk odasındaki hasır yastıklar tutuşarak yandı

İHA
Karaman'ın Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda hareketli dakikalar yaşandı.
Çocuk odasındaki hasır yastıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı.
Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişi etkilendi
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Çıkan yangını söndürmeye çalışırken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.
Maddi hasarın yaşandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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