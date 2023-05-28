Karaman'da devrilen minibüsteki 16 tarım işçisi yaralandı

İHA
Karaman'da feci kaza...
Akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesi yakınlarında tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüs seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu ağaçlara çarparak yol kenarına devrildi.
Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.