Karaman'da direğe çarpan kamyonette sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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İHA

Karaman merkez Üniversite Mahallesi'nde Ali A.'nın kullandığı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak demir aydınlatma direğine çarptı.

Kazada aydınlatma direği yerinden sökülürken sürücü Ali A. ise direksiyon mahallinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarım saatte kurtarılabildi

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri araç içesinde sıkışmış halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken itfaiye ekibi de kurtarma çalışması başlattı.

Yaralı sürücü itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)