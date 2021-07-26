Karaman’da düğün salonu önünde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Tanıdıklarının düğününe davetli Y.P. ve A.C., düğün salonu önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Y.P. ile A.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Karaman’da, akşam saat 21.45 sıralarında Yenimahalle 308 Sokak’ta bulunan bir düğün salonu önünde, bir düğüne davetli olan Y.P ile A.C. iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Y.P ve A.C, aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıslardan biri ambulansla diğeri de özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Y.P. ile A.C.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Düğün salonu önünde olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.