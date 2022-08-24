Karaman'da, dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine teslim etti

Satın aldığı dükkanda temizlik yaparken 1 kilograma yakın altın bulan Mehmet Büyükelhan, altınları sahibine ulaştırdı.

Karaman’da Semerciler Sokağı’nda uzun süre kapalı duran bir dükkanı satın alan Mehmet Büyükelhan, temizlik yaparken altın dolu bir torba buldu.

Senelerdir pazarlarda seyyar manifaturacı olarak satış yapan Büyükelhan, dükkanı satın aldığı kişinin damadı Sadi Kiriş'e 1 kilograma yakın olan altınları teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

“Boğazımdan haram lokma geçmedi”

AA’nın haberine göre; bir iş yeri açmak için birikimleriyle dükkan satın aldığını söyleyen Büyükelhan, tadilat sırasında bulduğu altınları sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum." dedi.

“Böyle bir altından haberimiz yoktu”

Altınları teslim alan Kiriş ise, "Bizim böyle bir altından haberimiz yoktu. Kendisi yaşlanınca iş yerini kapattı. Sonra satmaya karar verdi ve sattı. Ben ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan'a teşekkür ediyorum." dedi.

“Davranış gerçek bir esnaf, gerçek bir ahi davranışıdır”

Karaman Tuhafiyeciler, Züccaciyeciler, Hırdavatçılar, İnşaat Malzemeleri, Çeşitli Malların Ticareti ve Seyyarları Esnaf Odası Başkanı Adem Ülküseven de üyesi olan Büyükelhan ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bana telefon açtı. Durumu anlattı. Hemen pazara gelerek altınları sahibine teslim ettik. Bir kiloya yakın altın vardı. Bu davranış gerçek bir esnaf, gerçek bir ahi davranışıdır. Kendisine esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.