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    Karaman'da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti

    Bir elma bahçesinde çalışan iki işçi grubu arasında çıkan kavgada Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. yaralandı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 17:18
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    Karaman'da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti

    Karaman Güdümen köyü yolu üzerindeki elma bahçesinde çalışan biri 35, diğeri 20 kişilik işçi grubu arasında kavga çıktı.

    Çıkan kavgada işçilerden Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. bıçak ve sopa darbeleri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELRİLENİYOR

    Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

    Karaman'da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti VİDEO

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #1

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #2

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #3

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #4

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #5

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #6

    Karaman da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti #7

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