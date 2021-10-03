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Karaman'da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti

Karaman'da elma bahçesinin işçileri bıçak ve sopalarla kavga etti

Bir elma bahçesinde çalışan iki işçi grubu arasında çıkan kavgada Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. yaralandı.