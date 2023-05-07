Karaman'da erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı Karaman'da sevgilisiyle sokakta dolaştığı esnada eski kız arkadaşıyla karşılaşınca bıçakla saldırdı, serbest kaldı.

DHA

Karaman'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı.

Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çağla S., üzerinde bulunan bıçağı, Şifanur K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kanlar içinde yere yığılan Şifanur K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şifanur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Serbest bırakıldı

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Çağla S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Çağla S. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.