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    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım

    Saadet Kaplanoğlu isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu tarafından karnından bıçaklandı. Kaplanoğlu, soru soran gazeteciye, “Seni de bıçaklarım” dedi.
    • 18.10.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:23
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    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım

    Karaman’da Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda, dün saat 11.30 sıralarında 41 yaşındaki Saadet Kaplanoğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu (43) ile karşılaştı.

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada Harun Kaplanoğlu, Saadet Kaplanoğlu’nu karnından bıçakladı.

    Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın ameliyata alındı

    DHA’nın haberine göre; Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım ViDEO

    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım #1

    “Seni de bıçaklarım yakında”

    Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında." diyerek tehdit etti.

    Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı.

    Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım #2

    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım #3

    Karaman’da eşini bıçaklayan şahıstan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım #4


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