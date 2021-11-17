Eski sevgilisi İsmail Ö.’yü tabancayla vurduktan sonra yakalanan Cansu A., “Neden vurdunuz” sorusuna, “Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın” dedi.

Karaman’da, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak'ta 16 Kasım günü saat 23.00 sıralarında İsmail Ö. (31), eski sevgilisi Cansu A. (27) ile konuşmak için parka geldi.

Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti.

ARACINA BİNİP GİTTİ

Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet eden İsmail Ö. kanlar içinde kaldı.

Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

VURULDUKTAN SONRA YARDIM İSTEDİ

Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi'ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İsmail Ö., adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Karaman’da eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın VİDEO



“KİMSENİN NAMUSU ORTADA DEĞİL”

Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı.

Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A., gazetecilerin “Neden vurdunuz?” sorusuna, "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın." cevabını verdi.