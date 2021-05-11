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    Karaman'da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler

    Karaman'da mutfak olarak kullanılan aşenede çıkan yangını söndürülebilmek için, mahalleli seferber oldu.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 13:06
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    Karaman'da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler

    Fatih Mahallesi 1906. Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evin aşenesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

    YANGINI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

    Mustafa Ç’ye ait müstakil evin aşenesinde ocakta unutulan kömürün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu önce ev sahiplerine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, evin etrafında çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti.

    Karaman'da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler VİDEO

    Karaman da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler #1

    MAHALLELİ ÇALIŞMALARA YARDIM ETTİ

    Alevlerin aşeneyi sarması üzerine mahallelide söndürme çalışmalarına destek verdi. Sokakta bulunan yangın vanasından alınan su ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Karaman da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler #2

    EV SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Üzüntülü ve buruk gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen anne Ayşe Selim Ç. ile oğlu Ali Ç. birbirlerine sarılarak teselli buldu. Bir süre sonra baygınlık geçiren Ayşe Selim Ç. ve eşi Mustafa Ç., olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavileri yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken aşene kullanılamaz hale geldi.

    İtfaiye yaptığı incelemede yangının aşenedeki ocakta unutulan kömürün alev almasıyla çıktığını tespit etti.

    Karaman da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler #3

    Karaman da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler #4

    Karaman da, evin aşenesinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izlediler #5

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