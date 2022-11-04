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    Karaman'da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede

    Karaman'da evlilik teklif ettiği hemşire kuzenini çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla yaralayan Hüseyin Bağrıaçık, adliyeye sevk edildi.
    • 04.11.2022 - 11:55
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    Karaman'da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede

    Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık, 24 Ekim'de Karaman'a giderek, 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlayan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay'a evlilik teklif etti.

    Kuzeni teklifi reddedince giden ve bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu ardından kendi göğsüne doğrultup, ateşleyerek intihara kalkıştı. İlk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorların yaptığı kuzenler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    3 kez kalbi durdu, 1 böbreğini kaybetti

    Emine Ay'ın 9 saat süren ameliyatta 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Ay, saldırı nedeniyle 1 böbreğini de kaybetti. Bazı organları da hasar gören Ay, ailesinin isteğiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    İlk iş gününde saldırdı

    Tedavisi devam eden Emine Ay'ın, şubat ayında ilk görevi yeri Karaman'a atandığı öğrenildi. Bir süredir Konya'da hizmet içi eğitime katılan Ay'ın, görev yerine geri döndüğü ilk iş gününde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #1

    "Kendime yediremedim"

    DHA'nın haberine göre, daha önce de kesici aletle Emine Ay'ın adının baş harfini omzuna yazan Hüseyin Bağrıaçık'ın, ilk ifadesinde, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım" dediği belirtildi.

    Tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin Bağrıaçık, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bağrıaçık, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma hakkında gizlilik kararı verildi.

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #2

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #3

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #4

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #5

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #6

    Karaman da evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede #7

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