Cedid Mahallesi'nde genç adamın etli ekmek dükkanında çalıştığını öğrenen husumetlileri, telefonla sipariş vermişti. Adrese gelen genci bıçakla öldüren zanlılara, olay yerinde keşif yaptırıldı.

Karaman’ın Cedid Mahallesi'nde etli ekmek dükkanında çalışan Ahmet Çınar'ın kuryelik yaptığını öğrenen husumetlileri, telefonla sipariş verdi.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Belirtilen adrese siparişi getiren Ahmet Çınar, ilk olarak arkasından koşarak gelen M.Ü. tarafından sırtından bıçaklandı.

Yere düşen Ahmet Çınar’ı daha sonra A.A. da birkaç defa sırtından bıçaklayarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

SUÇ ALETLERİNİ ARSAYA ATTILAR

Şahıslar kaçarken olayda kullandıkları iki bıçağı da arsa ve yol kenarına attı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahmet Çınar’ı sırtından bıçaklayarak kaçan M.Ü. (14) ve A.A. (16) ile birlikte yanlarında bulunan diğer arkadaşları S.A. (14), M.C.E. (14), yabancı uyruklu M.A. (14) ve A.F.G.’yi (20) kısa sürede tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

6 zanlı, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçunda tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Karaman'da genç adamın katillerine yer keşfi yaptırıldı VİDEO



YER KEŞFİ YAPTIRILDI

Genç adamın katillerine olay bölgesinde yer keşfi yaptırıldı.

Vahşice bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Ahmet Çınar ise katillerinin cezaevine gönderildiği gün toprağa verildi.