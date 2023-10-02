Karaman'da göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Karaman merkez Ahiosman Mahallesi'nde sokak üzerinde karşılaşan T.A. (43) ile O.Ş. (42), aralarında bulunan husumet nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ş., belinden çıkardığı bıçakla T.A.'yı göğsünden bıçakladı.
T.A., kanlar içerisinde yere yığılırken O.Ş. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Durumu ağır olan T.A., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Şüpheli O.Ş., kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı sokak üzerindeki kan izlerinden numuneler alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)