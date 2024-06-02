Karaman'da hastanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Karaman'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki ağacı kökünden kırdıktan sonra hastane duvarının demir korkuluklarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İHA

Karaman merkez Piri Reis Mahallesi'nde Fadime B. yönetimindeki 70 ABH 818 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak ağacı kökünden kırdıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası duvarının demir korkuluklarına çarparak durabildi.

Sürücü yaralandı

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İitfaiye ekibince sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)