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    Karaman'da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga

    Hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 05:31
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    Karaman'da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga

    Karaman'da, Hamidiye Mahallesi 737 Sokakta hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

    Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

    Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    13 GÖZALTI

    13 kişi ise gözaltına alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı.

    Soruşturma sürüyor.

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #1

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #2

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #3

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #4

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #5

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #6

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #7

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #8

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #9

    Karaman da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga #10

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