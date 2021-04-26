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Karaman'da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga

Karaman'da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga

Hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı.