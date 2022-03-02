Karaman merkezli İzmir ve İstanbul'da yapılan jigolo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'na, yüksek miktarda para kazanma vadiyle jigolo olmak isteyenleri kandıran bir suç örgütünün olduğuna yönelik suç duyurusu yapıldı.

İhbarın ardından Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

SİSTEME DAHİL OLMAK İÇİN PARA YATIRDILAR

Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin dolandırıcılık olaylarını İstanbul Esenyurt ilçesinde farklı adreslerdeki ofislerden, telefonla ulaştıkları kişilere jigololuk sayesine yüksek miktarda para kazanabilecekleri ve bu sisteme dahil olmak için de verdikleri banka hesaplara yüksek miktarlarda para yatırmalarını söyleyerek yaptıklarını belirledi.

3 İLDE 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından Karaman merkezli İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 250 polisin katıldığı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jigolo dolandırıcılığı operasyonu: 11 tutuklama VİDEO



TOPLANAN PARAYA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık olaylarında kullanılan bilgisayarlar, cep telefonları, yabancı uyruklu vatandaşlar adına açılmış sim kartları, banka kartları, dijital materyaller ve bu suçtan elde edildiği düşünülen paralara el koyuldu.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'şantaj' suçundan gözaltına alınan 15 kişi, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerden 11'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 4'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.