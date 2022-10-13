Karaman’da karnında bıçakla bulunan kız: Üzerine düştüm

Evde dayısı tarafından karnından bıçaklanmış halde bulunup hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Z.G.’nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine kendisinin düştüğünü söylediği öğrenildi.

Karaman’da, dün saat 11.00 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde Özbekistanlı lise öğrencisi Z.G.’nin (16), dayısı Aminullah G. tarafından karnına bıçak saplı halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Aminullah G. yeğenini otomobile alıp hastaneye götürmeye çalışırken karşılaştığı ambulansı durdurdu.

İçinde hasta olan ambulanstaki sağlık görevlileri Z.G.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir ambulansa sevk etti. Z.G., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Dayı bıçak deyip kapattı”

DHA’nın haberine göre; Aminullah G. de polise, Z.G.'nin anne ve babasının Hatay'da hasta ziyaretinde olduğunu, yeğeninin kendisini telefonla arayıp, "Dayı, bıçak" deyip kapattığını ve eve gittiğinde de onu karnında bıçak saplı bulduğunu söyledi.

Karaman’da, 16 yaşındaki kız karnından bıçaklanmış olarak bulundu VİDEO



“Bıçağın üstüne kendim düştüm”

Hastanede tedaviye alınan Z.G.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Z.G.'nin ilk ifadesinde bıçağın üstüne kendisinin düştüğünü söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.