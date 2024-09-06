Karaman'da kaza yapan aracın motoru havaya uçtu İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası araçlardan birinin motorunun yerinden sökülerek fırladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Karaman'da merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, önce orta refüje, sonrada yol kenarındaki beton duvara çarptı.

ARACIN MOTORU HAVAYA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle dönmeye başlayan otomobil, daha sonra aynı istikamette seyreden Mehmet G. idaresindeki otomobille çarpışarak durabildi.

Kazada Mehmet Y.'nin kullandığı aracın motorunun yerinen çıkarak yola fırladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Y. ile araçta bulunan Fikri Y. yaralandı.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"ÖNCE REFÜJE SONRA DA DUVARA ÇARPTI"

Kaza anını polise anlatan 07 AST 426 plakalı araç sürücüsü Mehmet G., “Kavşağın diğer tarafındaydım. Araç önüme geçtikten sonra dönmeye başladı. Önce refüje sonra da duvara çarptı.” diye konuştu.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)