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    Karaman'da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı

    Direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle yoldan çıkıp kaza yapan kadın, yaralı kurtulduğu kazadan sonra arkadaşını görüntülü arayarak gözyaşı döktü.
    • 20.06.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 11:33
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    Karaman'da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı

    Karaman'ın Çeltek Mahallesi Mersin Çevre Yolu'nda Ayşegül A.'nın otomobili, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri aşıp şarampole düştü.

    Kazadan yara almadan kurtulan Ayşegül A., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

    Arkadaşına görüntülü anlattı

    Şoke olan Ayşegül A., arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını anlatıp, "Araba gitti. İçinden ben nasıl çıktım bilmiyorum.” diyerek ağladı.

    Karaman'da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı VİDEO

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #1

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #2

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #3

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #4

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #5

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #6

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #7

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #8

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #9

    Karaman da kaza yapan kadın, arkadaşını görüntülü arayıp kazayı anlattı #10


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