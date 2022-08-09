Petrol
97.94
1.33%
Euro
18.3679
0.38%
Dolar
17.9389
-0.06%
Altın
1.032
0.15%
Borsa
2766
0.00%
Bitcoin
419.815
-2.99%
BTXN Coin
7.53
-2.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Karaman'da, kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

    Adana'ya gelerek kiraladığı evde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ersin Soysal, kiraladığı evde yakalandı.
    • 09.08.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da, kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

    Adana’dan Karaman’a gelen Ersin Soysal’ın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler, araştırmasını derinleştirdi.

    DHA’nın haberine göre; polis, Soysal'ın günlük ev kiraladığı ve satışını da burada gerçekleştirdiği, ardından Adana'ya geri döndüğünü tespit etti.

    Kiraladığı evde yakalandı

    Karaman'a yeniden gelen Soysal, kiraladığı evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

    Soysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soysal'ın, adliyeye terlikle geldiği görüldü.

    Karaman da, kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı #1

    Karaman da, kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de Yunan unsurlarının denize attığı 11 düzensiz göçmenden 3'ü boğuldu
    İç Haber

    İzmir'de Yunan unsurlarının denize attığı 11 düzensiz göçmenden 3'ü boğuldu

    Kabil'de bombalı saldırı gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu
    Dünya

    Kabil'de bombalı saldırı gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!
    KuantumRobo

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!

    Görüş Bildir