Karaman'da, kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Adana'ya gelerek kiraladığı evde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ersin Soysal, kiraladığı evde yakalandı.

Adana’dan Karaman’a gelen Ersin Soysal’ın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, araştırmasını derinleştirdi.

DHA’nın haberine göre; polis, Soysal'ın günlük ev kiraladığı ve satışını da burada gerçekleştirdiği, ardından Adana'ya geri döndüğünü tespit etti.

Kiraladığı evde yakalandı

Karaman'a yeniden gelen Soysal, kiraladığı evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Soysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soysal'ın, adliyeye terlikle geldiği görüldü.