Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada, Bahar Konur olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte araçta olan A.K. ve B.K. yaralandı.

İHA

Karaman'ın Akçaşehir beldesi yakınlarında sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi...

F.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil hurdaya dönerken, kazada ise bir kişi hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçta 3 kişi yaralı kurtarıldı

Kazada, Bahar Konur olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte A.K. ve B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Bahar Konur’un cenazesi morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)