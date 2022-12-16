Petrol
79.4
-2.23%
Euro
19.7974
-0.12%
Dolar
18.647
0.02%
Altın
1.065
-0.02%
Borsa
5215
0.50%
Bitcoin
323.369
-3.25%
BTXN Coin
5.94
13.14%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Karaman'da köpek saldırısına uğrayan kadın taburcu oldu

    Evinin önünde komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu.
    • 16.12.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da köpek saldırısına uğrayan kadın taburcu oldu

    Karaman'da dün saat 19.00 sıralarında 52 yaşındaki Zülfiye Akbulut, evinin önünde, komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

    Akbulut'un yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

    Çaresiz kadın saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Zülfiye Akbulut, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

    İnceleme devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

    Karaman da köpek saldırısına uğrayan kadın taburcu oldu #1


    KOPYA TESPİTİ! AÖL açık lise sınavı iptal mi edildi?
    Eğitim

    KOPYA TESPİTİ! AÖL açık lise sınavı iptal mi edildi?

    Darbe planları sonrası AfD'nin kapatılması gündemde
    Dünya

    Darbe planları sonrası AfD'nin kapatılması gündemde

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir