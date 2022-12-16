Karaman'da köpek saldırısına uğrayan kadın taburcu oldu

Karaman'da köpek saldırısına uğrayan kadın taburcu oldu

Evinin önünde komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Karaman'da dün saat 19.00 sıralarında 52 yaşındaki Zülfiye Akbulut, evinin önünde, komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Akbulut'un yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Çaresiz kadın saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zülfiye Akbulut, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

İnceleme devam ediyor

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.