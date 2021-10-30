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    Karaman'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücüsü, kaskının da takılı olmasıyla kazayı ucuz atlattı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 16:08
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    Karaman'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Karaman Cedit Mahallesi Leblebiciler Kavşağı'nda, yola birlikte giren hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Asfalt zemine kafasını çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kısa süreliğine kazanın şokunu yaşayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak kaldırıma doğru yürüdü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

    Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Karaman da motosiklet sürücüsü ölümden döndü #1

    Karaman da motosiklet sürücüsü ölümden döndü #2

    Karaman da motosiklet sürücüsü ölümden döndü #3

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