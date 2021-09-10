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- Karaman'da öğrenciler, patpatın kasasında okula gitti
Karaman'da öğrenciler, patpatın kasasında okula gitti
10'dan fazla öğrencinin patpat kasasına binerek okula gittiği anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyenler, aracı kullanan şahsa tepki gösterdi.
- DHA
- 10.09.2021 - 13:29
- Güncelleme : 10.09.2021 - 14:01
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde dün, tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.
Patpat diye bilinen tarım aracının kasasında 10'dan fazla öğrencinin taşınması dikkat çekti.
TEHLİKELİ ANLARI KAYDETTİLER
Durumu fark eden çevredekiler, öğrencilerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaştı.
ARACI KULLANANA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Görüntüleri izleyenler, aracı kullanan kişiye tepki gösterdi.