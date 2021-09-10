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    Karaman'da öğrenciler, patpatın kasasında okula gitti

    10'dan fazla öğrencinin patpat kasasına binerek okula gittiği anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyenler, aracı kullanan şahsa tepki gösterdi.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 14:01
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    Karaman'da öğrenciler, patpatın kasasında okula gitti

    Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde dün, tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.

    Patpat diye bilinen tarım aracının kasasında 10'dan fazla öğrencinin taşınması dikkat çekti.

    TEHLİKELİ ANLARI KAYDETTİLER

    Durumu fark eden çevredekiler, öğrencilerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaştı.

    ARACI KULLANANA TEPKİ GÖSTERİLDİ

    Görüntüleri izleyenler, aracı kullanan kişiye tepki gösterdi.

    Karaman da öğrenciler, patpatın kasasında okula gitti #1

    Karaman da öğrenciler, patpatın kasasında okula gitti #2

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