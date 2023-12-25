Karaman'da önce oğlunu sonra eşini kaybetti! Acılı anne hayata veda etti 2014 yılında meydana gelen maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi akabinde de 2020 yılında koronavirüs yüzünden eşi Recep Gökçe’yi kaybeden Ayşe Gökçe, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan Ayşe Gökçe, 2014 yılında oğlunun acısıyla sarsıldı.

28 Ekim 2014 yılında yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasında kurtarma çalışmaları devam ederken, "Oğlum yüzme de bilmezdi." diyerek hafızalara kazınan Gökçe, oğlunun cansız bedenini aldı.

2020 yılında da eşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Ayşe Gökçe, "Gittiler hep, beni götürmediler." demişti.

3 gün önce hayatını kaybetti

85 yaşındaki Ayşe Gökçe, 3 gün önce gittiği Konya’daki oğlu Osman Gökçe’nin evinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ayşe Gökçe’nin cenazesinin, ilçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta maden kazasında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe ile eşi Recep Gökçe’nin yanına defnedileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)