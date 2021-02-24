Ankara'dan Karaman'a babaannesinin cenazesi için gelen İ.Ö, yolda önüne köpek fırlayınca çarpmamak için takla attı.

Karaman’ın Alacasuluk Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Ağalar Harmanı kavşağında Uzman Çavuş olduğu öğrenilen İ.Ö’nün kullandığı otomobil seyir halindeyken aniden yola bir köpek fırladı.

SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPTI

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran İ.Ö sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan İ.Ö.'nün ise babaannesinin cenazesi için görev yaptığı Ankara’dan Karaman'a geldiği öğrenildi.

Karaman'da önüne köpek çıkan kişi direksiyonu kırınca takla attı VİDEO