Karaman'da otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı: 4 yaralı

Karaman’da otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman-Bucakkışla Karayolu'nun 9. kilometresinde 44 yaşındaki Bekir Ü., yönetimindeki 70 ABA 582 plakalı otomobil aynı yönde seyretmekte olan 48 yaşındaki Halil A., idaresindeki ağaç yüklü 70 FF 417 traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle römorktan ayrılan traktör devrilirken, otomobilde yol kenarına savruldu.

İki kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ayşe Zümre Ü. ile Emine Ü., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor

Yaralılar, olay yerinde ulaşan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Zümre Ü’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.