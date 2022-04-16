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    Karaman'da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

    Karaman'da otomobilden inen 1 kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı.
    • 16.04.2022 - 23:52
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:59
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    Karaman'da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

    Saat 20.40 sıralarında Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana gelen olayda, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı.

    10 yaşındaki çocuk yaralandı

    DHA'nın haberine göre, tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.  Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı.

    Karaman'da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı VİDEO

    Karaman da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı #1

    Magandalar yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis  ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak  otomobilin yerini tespit etti ve  araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı.

    Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

    Karaman da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı #2

    Karaman da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı #3

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