Karaman'da patlayan tüp evi harabeye çevirdi

Mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Evin kullanılamaz hale geldiği patlamada, yaşlı çift ölümden döndü.

Karaman'ın Demiryurt köyünde eşi Kamile Yılmaz (64) ile birlikte yaşayan Ahmet Yılmaz (64), sabah saatlerinde çay demlemek için ocağı yaktığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle evin mutfak duvarı ile diğer odaların pencere çerçeveleri yerinden sökülürken, çatının kiremitlerini de yerinden söktü.

TÜP PATLAYAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyük bir bölümü yıkılan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamanın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, evin tamamen yıkılmasına karşın şerit çekti.

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YARALI ÇİFT, HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif sıyrıklarlarla yaralanan Ahmet ve Kamile Yılmaz çifti, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evde yapılan incelemelerde, patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu tespit edildi.

Patlama sırasında ölümden dönen Ahmet ve Kamile Yılmaz çifti, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"TÜPTE GAZ KAÇAĞI BAŞLAMIŞ"

Yaşanan patlamada yaralanan Ahmet Yılmaz’ın oğlu Ramazan Yılmaz, "Mutfaktaki tüpte gece 12’den sonra gaz kaçağı başlamış. Babam sabah namazına kalkıyor ve kaçağın farkına varmıyor. Çay koymak için ocağı yaktığında bir anda patlama oluyor. Şükürler olsun anne ve babamın sağlık durumu iyi." dedi.

"ELLERİMDE VE AYAKLARIMDA YANIKLAR OLUŞTU"

Patlamada elleri ve ayakları kısmi olarak yanan Ahmet Yılmaz ise olay anını anlatarak, "Sabah namazını kılmak için kalktım. Abdesti altıktan sonra çayı koymak için mutfaktaki tüpü açtığımda bir anda patlama oldu. Bir anda ben de ne olduğunu bilemedim. Patlamadan sonra ben ve eşim kendi imkanlarımızla evden dışarıya çıktık. Daha sonra çocuklarım ve köylülerimiz yardıma geldi. Eşim ve beni Allah korudu. Sadece benim ellerimde ve ayaklarımda hafif yanıklar oluştu." diye konuştu.

Patlamanın olduğu eve gelen AFAD ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayın duyulmasının ardından köye gelen Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.