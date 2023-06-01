Karaman'da şarampole uçan motosiklet sürücüsü can verdi Karaman'da kontrolden çıkarak şarampole uçan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA

Karaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde 17 yaşındaki Beyazıt Ünal'ın kullandığı motosiklet saat 00.30 sıralarında yapımı devam eden ve ışıklandırması olmayan yeni çevre yolunda seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki taşlık şarampole uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekibi yol kenarına savrulan sürücü Ünal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekibi ile Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Beyazıt Ünal’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.