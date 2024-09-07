Karaman'da silahlı 'alacak verecek' kavgası Akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında başlayan borç kavgasında silahların ateşlenmesiyle taraflardan biri yaralandı.

İHA

Karaman'da alacak verecek kavgası kanlı bitti.

Merkeze bağlı Larende Mahallesi’nde bulunan tarla yolu üzerinde, akraba oldukları öğrenilen A.E. ve A.B arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ALACAKLISINI KURŞUNLAYIP KAÇTI

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda A.B. tabanca ile A.E’yi sol kalçasından tek kurşunla vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli A.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)