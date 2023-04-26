Karaman'da silahlı saldırı düzenlenen emlakçıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı Karaman'da iş yerinde oturdukları sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan emlakçı Muhammet Burak Cumeli ve Ömer Akbayrak yaralandı. Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.

DHA Karaman'da hareketli dakikalar... Saat 17.50 sıralarında Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Muhammet Burak Cumeli (22) ve Ömer Akbayrak (25) emlakçıda oturdukları sırada iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı. Cumeli karnından, Akbayrak da sol bacağından yaralandı. Saldırgan ise geldiği otomobille kaçtı. Durumu ağır İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cumeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.