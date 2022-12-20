Karaman'da sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurdu

Kentte son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaralayan şüpheli yakalandı.

Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor.

Başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı.

1500 dakikalık görüntüler incelendi

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

10'a yakın kadın belirlendi

2’si Ağılönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli tespit edildi

Araştırmasını derinleştiren ekipler, saldırganın Ağılönü nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı.

Psikolojik tedavi gördüğü belirlendi

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı.

Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





