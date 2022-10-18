Karaman'da son nokta operasyonu: 32 gözaltı

'Son nokta' operasyonu kapsamında başlatılan teknik ve fiziki takipte 32 şüpheli yakalandı.

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent güvenliğini sağlamak için operasyon düzenledi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Küçükbingöl' ve 'Ülküsever' isimli iki grup hakkında kentte son 1 yıl içinde 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Yağma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'Tefecilik', 'Mala zarar verme', 'Silahlı tehdit ve hakaret' gibi suçlara karıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışmalar 6 ay sürdü

Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından 52 kişi hakkında, 'suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

32 şüpheli gözaltına alındı

Bugün önceden belirlenen 65 adrese şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 500 polisle 'Son nokta' adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.

Suç unsurları bulundu

Adreslerde yapılan aramada 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 (kılıç, kama, balta türü) kesici alet, 532 sentetik hap ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

İHA'nın haberine göre, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 13'nün çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 7 kişinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.