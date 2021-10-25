Karaman'da sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu

KAraman'da Tufan D., sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü pompalı tüfekle yaraladı.

Karaman Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta Tufan D.(26), aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö.(30) ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti.

ÇIKAN KAVGADA KUZENİNİ TÜFEKLE VURDU

Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.