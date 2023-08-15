Karaman'da süs havuzuna giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi Girdikleri süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Acar ile 10 yaşındaki kardeşi Ömer Acar yoğun bakıma alındı.

DHA

Karaman'da Çeltek Mahallesi'ndeki Türk Dünyası Kültür Parkı'nda Kuzeni Zekeriya ve ağabeyi Mehmet ile parka giden Ömer Acar, serinlemek için süs havuzuna girdi.

Ancak bir süre sonra Ömer Acar, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Acar da onu kurtarmak için havuza atladı.

Çevredeki vatandaşlar kurtardı

Bu sırada havuzun kenarında oturan Ali Yıldız, suya girip çocukları çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acar kardeşler, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Acar’ın duran kalbi, hastanede doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. Acar kardeşler yoğun bakıma alındı.

"Çocuk tamamen suyun tabanına çökmüştü"

Çocukları sudan çıkaran Ali Akın, "Çocukların ikisi de su içerisinde çırpınıyordu. Suya girip ikisini de tuttuğumda ben de suyun altına girdim. Büyük çocuk biraz kıyıya çıkabiliyordu, küçük çocuğu kıyıya ittim, geri döndüğümde büyük çocuk tamamen suyun tabanına çökmüştü. Can simidi sonradan geldi." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.