Karaman'da tabanca ile saldıran 3 kişi yakalandı Hasımlarıyle sorun yaşayan 3 şüpheli iş yeri, ev ve otomobil kurşunlamak suçuyla tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Yaşanan silahlı saldırıların sanıklarına göz açtırılmıyor.

Karaman'da hasımlarıyla sorun yaşayan 3 şüpheli hareketli dakikara sebep oldu.

Alacasuluk Mahallesi'nde 1 iş yeri, Nefise Sultan Mahallesi'nde 1 ev ve Hürriyet Mahallesi'nde 1 otomobile, 24 Mart'ta kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Operasyon düzenlendi

Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Mehmet Başaran, Muhammet Talha Kömür ve Seyit Doğrul olduğunu belirleyip, operasyon ile yakaladı.

Kurşunladıkları yer belirlendi

Şüphelilerin aralarında husumet bulunan kişilere ait iş yeri, ev ve otomobili kurşunladıkları tespit edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.