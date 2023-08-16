Karaman'da tadilat çalışmasında korkunç kaza: Çatıdan balkona düşen usta ağır yaralandı

İHA
Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan evin çatısında tadilat çalışması yapmakta olan usta Evliya Ergün (58), bir anda dengesini kaybetti.
Ergün, bunun sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten 2'nci kattaki evin balkonuna kafa üstü düşerek ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Diğer işçilerin haber vermesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ergün, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu kritik
Tedavi altına alınan çatı ustasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayın meydana geldiği evin çatısında inceleme yaptı.