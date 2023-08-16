Karaman'da tadilat çalışmasında korkunç kaza: Çatıdan balkona düşen usta ağır yaralandı Çatı tadilatı sırasında yaşanan kaza sonucu, usta 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ustanın durumu ciddiyetini koruyor.

İHA

Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan evin çatısında tadilat çalışması yapmakta olan usta Evliya Ergün (58), bir anda dengesini kaybetti.

Ergün, bunun sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten 2'nci kattaki evin balkonuna kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Diğer işçilerin haber vermesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ergün, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu kritik

Tedavi altına alınan çatı ustasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın meydana geldiği evin çatısında inceleme yaptı.