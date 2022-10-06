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    Karaman'da tartıştığı arkadaşını 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı

    İki genç arasında tartışma çıktı, gerginlik artınca cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
    • 06.10.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:53
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    Karaman'da tartıştığı arkadaşını 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı

    Karaman'ın Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi'ndeki boş arsada meydana gelen olayda, önce iki arkadaş arasında geginlik çıktı.

    Yaşları 17 olan Ahmet D. ve arkadaşı Muhammet Yasin C., henüz bilinmeyen bir neden yüzünden kavga edip tartışmaya başladı.

    Arkadaşını 6 yerinden bıçakladı ve kaçtı

    Tartışmanın kavgaya dönmesiyle bir anda bıçağını çıkran Ahmet D., Muhammet Yasin C.'yi 6 yerinden bıçakladı.

    Muhammet Yasin C., aldığı bıçak darbelerinden sonra kanlar içinde yere yığıldı, Ahmet D. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı

    Ağır yaralanan Muhammet Yasin C., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; polis, Ahmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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