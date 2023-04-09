Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

DHA
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Ç., İbrahim K. ve Salih A.'nın uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı.
Şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.
Takip sonrası ekipler, dün eş zamanlı baskınlarla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi
Ekipler, adreslerde 12 fişek halinde satışa hazır metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.
Şüpheliler tutuklandı
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.