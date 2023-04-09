Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
DHA

Karaman İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Ç., İbrahim K. ve Salih A.'nın sattığı yönünde bilgi aldı.

Şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.

Takip sonrası ekipler, dün eş zamanlı baskınlarla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Ekipler, adreslerde 12 fişek halinde satışa hazır metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Şüpheliler tutuklandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama #1