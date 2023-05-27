İHA

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Hasret Kurtulmuş Aslı Kaynak (27) ve Ali Ulukoç'un (19) piyasaya sentetik sürdüğünü belirledi.

Teknik ve fiziki takiple izlenen ekipler, dün sabah Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

217 gram uyuşturucu ele geçirildi

Baskında 3 şüpheli de gözaltına alınırken, evdeki aramalarda 217 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Karaman'da uyuşturucu satıcısından şaşırtan sözler: Kurban olduğum yakışıklı çek

"Kurban olduğum yakışıklı çek"

Eli kelepçeli Hasret Kurtulmuş, adliyeye getirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kurban olduğum yakışıklı çek" dedi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliği çıkarılan şüpheliler, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.