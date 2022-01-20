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- Karaman'da uyuşturucudan ev hapsi aldı, yine yakalandı
Karaman'da uyuşturucudan ev hapsi aldı, yine yakalandı
Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlının, 9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınıp, ev hapsi verilen şüpheli olduğu ortaya çıktı.
- DHA
- 20.01.2022 - 12:24
- Güncelleme : 20.01.2022 - 12:29
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osman Kalkan'nın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiğini belirledi.
Polis, Osman Kalkan'ın adreslerine operasyon düzenledi, evin çatı kısmına gizlenmiş 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
EV HAPSİ VERİLDİ, YİNE YAKALANDI
Uyuşturucuya el konulurken, Osman Kalkan da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kalkan, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınan zanlıya, ev hapsi verildiği ortaya çıktı.