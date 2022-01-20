Haberler

3. Sayfa Haberleri

Karaman'da uyuşturucudan ev hapsi aldı, yine yakalandı

Karaman'da uyuşturucudan ev hapsi aldı, yine yakalandı

Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlının, 9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınıp, ev hapsi verilen şüpheli olduğu ortaya çıktı.