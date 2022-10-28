Karaman'da vurulan hemşirenin ilk iş günü saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Evlilik teklifini reddettiği teyzesinin oğlu Hüseyin Bağrıaçık tarafından vurulan hemşire Emine Ay'ın, Konya'daki hizmet içi eğitimden döndüğü ilk iş günü saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık (28), 24 Ekim'de Karaman'a gidip, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlayan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay'a (26) evlilik teklif etti.

Emine Ay evlilik teklifini reddedince, ayrılıp bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla kuzenine ateş etti ve ardından da namluyu kendi göğsüne doğrultup, tetiği çekerek intihara kalkıştı.

İlk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorların yaptığı kuzenler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine Hemşire kurtarıldı

Yaklaşık 9 saat süren ameliyatta Emine Hemşire'nin 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Emine Ay, saldırı nedeniyle bir böbreğini kaybetti.

Bazı organları da hasar gören Emine Ay, ailesinin isteğiyle dün Konya'ya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevki sırasında Emine Hemşire'yi, mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı.

Hemşirenin ilk iş gününde saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Emine Ay’ın şubat ayında atandığı ve ilk görev yerinin de Karaman'daki Aile Sağlık Merkezi olduğu öğrenildi.

Bir süredir Konya'da düzenlenen hizmet içi eğitime katılan Emine Hemşire'nin, görev yerine geri döndüğü ilk iş gününde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Bağrıaçık: Kendime yediremedim

Sağlık durumu iyiye giden ve daha önce de kesici aletle omzuna Emine Hemşire'nin adının baş harfini yazan Hüseyin Bağrıaçık’ın ilk ifadesinde, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım." dediği belirtildi.

Soruşturma gizli

DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşma hakkında 'gizlilik' kararı aldı. Bağrıaçık'ın, tedavisi tamamlanıp taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.





























