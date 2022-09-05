7 yıldır aralarında husumet bulunan ikili sokak üzerinde karşılaştı. Tartışma sonucu bıçaklanan şahıs, tabancasını çıkarıp hasmını vurup sigara yaktı. Saldırgan tedavi sonrası tutuklandı.

Karaman'ın Fenari Mahallesi'nde evine doğru ilerleyen Hayrettin Akdağ, sokakta 7 yıldır husumetli olduğu Zekeriya K. ile karşılaştı.

İkili arasında yaşanan kavgada Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Bıçaklanınca kurşun yağdırdı

Karşılık veren Akdağ da tabanca ile Zekeriya K.'ye 4 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da yaraladığı hasmının başında sigara içen şahıs gözaltına alındı VİDEO



Sigara yakıp yaralıyı izledi

Görüntülerde, Hayrettin Akdağ'ı sigara yakıp, kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yi bir süre izlediği görüldü.

Tedavi sonrası gözaltına alındı

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Hayrettin Akdağ, dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hayrettin Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zekeriya K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Husumet 7 yıl öncesine dayanıyor

Bu arada ikili arasındaki husumetin 7 yıl önce 'küfürleşme' nedeniyle başladığı, bu süreçte tarafların yine 2 kez 'küfürleşme' nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.













