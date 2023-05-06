Karaman'da yaşlı adam aracında ölü bulundu Karaman'da yaşlı adamı park halindeki aracının direksiyonunda hareketsiz gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor..

İHA

Karaman'da yol kenarında park halinde bulunan aracın sürücüsünün öldüğü tespit edildi..

Saat 16.30 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir alışveriş merkezinin önünde park halinde duran 42 CUH 98 plakalı otomobil içerisinde bulunan 70 yaşındaki Mehmet Demirörs’ü hareketsiz halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Demirörs’ün hayatını kaybettiği tespit etti.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Demirörs’ün cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor

Mehmet Demirörs’ün kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.