Kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 160 bin lira paralarını kaptıran yaşlı çift, şahısların tekrar arayarak para istemeleri üzerine şikayetçi olunca dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırıcılar, 17 gün önce Karaman’ın Ziya Gökalp Mahallesi’nde ikamet eden emekli gurbetçi 78 yaşındaki R.G’yi arayarak; terörle mücadele polisi olduklarını ve bankadaki hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığını, kendilerinin ise parayı güvenli hesaba aktaracaklarını söyledi.

Bunun üzerine yaşlı adam, eşiyle birlikte tüm söylenenlere inanarak parayı çekip kendilerine vereceğini söyledi.

“POLİS ARKADAŞ ‘VATAN’ DİYECEK, SİZ DE ‘BAYRAK’ DEYİP PARAYI VERECEKSİNİZ"

R.G. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi.

Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar, harekete geçti.

R.G’den bankadaki tüm parasını çekmesini isteyen dolandırıcılar, paraları almak için evine sivil polis memuru göndereceklerini söyledi.

Her şeyi planlayan dolandırıcılar, yaşlı adama ‘Evine gelecek olan polis arkadaş ‘Vatan’ diyecek, siz de ‘Bayrak’ diyerek parayı arkadaşa vereceksiniz’ dedi.

Yaşlı adamsa bir gün sonra eşiyle birlikte bankaya giderek, hesabındaki 13 bin euro ile 29 bin Türk lirasını çekti.

Yaşlı çift daha sonra evlerine gelen dolandırıcı Mehmet Y.’ye poşet içerisinde paraları teslim etti.

Paraları alan dolandırıcılar ise hemen ticari araçla Karaman’ı terk etti.

Karaman’da yaşlı çiftin 160 bin lirasını dolandırdı VİDEO

4 FARKLI TİCARİ ARACA BİNDİ

Paraları alan dolandırıcılar, 1 gün sonra tekrar yaşlı çifti arayarak para istedi.

Durumdan şüphelenen yaşlı çift, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma sonucu yaşlı çiftin telefon dolandırıcıları tarafından kandırıldığı ortaya çıktı.

Karaman’a şehirlerarası otobüsle gelen telefon dolandırıcısının, yakalanmamak ve tespit edilmemek için yaşlı çiftin evine gidişinde ve kenti terk ederken 4 farklı ticari araca binerek seyahat ettiği belirlendi.

DOLANDIRICI ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis, dolandırıcıları yakalamak için vakit kaybetmeden çalışma başlattı.

Dedektifler dolandırıcıyı tespit edebilmek için GBT sorgusu yapılan şüpheli şahıslar ile şehir genelindeki kent güvenliği yönetim sistemindeki tüm kameraların görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonunda dolandırıcı, geldiği Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ticari taksiye binerken görüldü.

Takibi sürdüren ekipler şahsın tam eşkalini ise kola ve su almak için girdiği bakkaldaki güvenlik kamerasından belirledi.

Şahsın görüntü ve fotoğraflarını Şanlıurfa emniyeti ile paylaşan Karaman polisi, uyuşturucu ve dolandırıcılıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunan Hakkari Mehmet lakaplı Mehmet Y.'yi yakalamak özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, düzenlediği operasyonla telefon dolandırıcısı Mehmet Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Karaman’a getirilen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.