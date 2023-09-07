Karaman'da yıldırımın çarptığı çoban son yolculuğuna uğurlandı Kendisinden haber alınamayan ve 2 gün sonra dağlık arazide cansız bedenine ulaşılan çoban Mahir Akkuş’un yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, Akkuş’un cenazesi dualarla defnedildi.

İHA

Karaman'da dün öğle saatlerinde kendilerine ait koyunları yaylada otlatmaya çıkan 43 yaşındaki Mahir Akkuş'tan bir daha haber alınamadı.

Akkuş'a ulaşamayan yakınları, aramaya çıktı.

Yıldırım çarpması sonucu can verdi

Yapılan aramalar sonucunda Akkuş'un cansız bedeni, yakınları tarafından dağlık arazide bulundu.

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Akkuş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanarak cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

3 çocuk babası Akkuş için Ahmet Yesevi Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza Akkuş’un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akkuş, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)