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    Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

    Yoğun sis nedeniyle çekici kamyonet otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası tarlaya uçan çekici kamyonetin sürücüsü kayıplara karışırken, şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
    • 25.12.2022 - 09:11
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    Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

    Karaman’da, Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen çekici kamyonet, yoğun sis nedeniyle aynı istikamette seyretmekte olan M.S.A’nın kullandığı Fiat Şahin marka otomobile arkadan çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çekici kamyonet tarlaya uçarken, otomobil şarampole düştü.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan’ın (43), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA'nın haberine göre kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.T., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Doğan’ın cenazesi yaralıların götürüldüğü hastanenin morguna kaldırıldı.

    Polis, kazadan sonra olay yerinde ayrılan çekici kamyonetin sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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