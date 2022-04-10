Bir cinayette azmettirici olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan 34 yaşındaki İlhan Baysal'ın bir çiftlikte kaldığı tespit edildi. Baysal, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

Karaman'da büfe işleten 32 yaşındaki Mehmet Öcal, 2 Kasım 2020 tarihinde iş yerini kapatmak üzereyken saldırıya uğradı.

Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda bulunan iş yerinin önünde meydana gelen olayda tüfekle yaralanan Öcal, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntülerinden yola çıkılarak soruşturma başlatılırken, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öcal kurtarılamadı.

2 bin 422 saatlik görüntü incelendi

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurdu. Özel ekip, saldırının bulunduğu bölge ve şüphelinin kaçtığı güzergahtaki 59 güvenlik kamera kayıtlarındaki 2 bin 422 saatlik görüntüleri saniye saniye inceledi.

Yapılan incelemede bir otomobilin, o bölgede yaklaşık 1 saat boyunca gezdi saptandı. Araçla keşif yapılmış olabileceği üzerinde duran polis, aracın Mustafa Y.'ye (39) ait olduğunu, içinde de Mehmet A.(21) ve Abdurrahman E.'nin (37) olduğunu belirledi.

Karaman'daki azmettirici, saklandığı çiftlikte yakalandı ViDEO

96 gün sonra yakalandılar

3 kişiyi teknik ve fiziki takibe alan polis, şüpheleri adeta adım adım izledi. Temasa geçtikleri kişiler, olay gününde giydikleri kıyafetlere varana kadar en ince ayrıntısına kadar tespit edildi.

96 gün süren çalışmanın ardından Mustafa Y., Mehmet A., Abdurrahman E. ve olaya karıştığı öne sürülen Ali Özüylasi, İlhan Baysal, Cihan B. (26) ve Murat G.'nin (34) aralarında bulunduğu 14 kişi 6 Şubat 2021'de düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 14 kişiden 7'si polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., Ali Özüylasi, İlhan Baysal, Abdurrahman E., Mustafa Y., tutuklandı.

Şüphelilerden İlhan Baysal, Abdurrahman E. ve Mustafa Y., Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yargılamanın sona ermesinin ardından Mehmet A. 25 yıl, azmettirici olduğu öne sürülen Ali Özüylasi ve İlhan Baysal da müebbet hapis cezası aldı.

Cezası yüzüne okunup teslim edilecek

Hapis cezası nedeniyle hakkında yaklaşık 3 aydır yakalama kararı bulunan İlhan Baysal, dün gece Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir çiftlikte gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Baysal'ın bugün adliyeye sevk edilip, hakkındaki hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.





















